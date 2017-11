Syriens regering er ikke med fra start i FN-forhandlinger

- I aftes fik vi besked om, at den syriske regering ikke vil rejse til Genève i dag, siger FN's særlige udsending, Staffan di Mistura, mandag til FN's Sikkerhedsråd.

Der er ikke mange tegn på, at Syriens regering vil være til stede, når en ny runde forhandlinger om krigen i Syrien indledes i Genève tirsdag.

- Naturligvis ved vi, og forventer vi, at regeringen vil være på vej inden længe, særligt i lyset af præsident Assads løfter til præsident Putin, da de mødtes i Sotji, tilføjer han.

Under et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i den russiske ferieby Sotji i sidste uge, sagde Syriens præsident, Bashar al-Assad, at han er "klar til dialog med enhver, der vil finde en politisk løsning".

Det er Mistura, som leder forhandlingerne. Det er den ottende runde af samtaler i FN-regi.

På forhånd er det ikke ventet, at der vil komme stort mere ud af denne forhandlingsrunde end de syv forudgående, der alle endte uden resultater.

Præsident Assad går efter en total militær sejr, mens hans modstandere holder fast i, at han må træde tilbage fra præsidentposten i et fremtidigt Syrien.

I sidste uge enedes de forskellige syriske oppositionsgrupper om at sende en samlet opposition til forhandlinger. Det højner ifølge iagttagere chancen for et gennembrud i forhandlingerne.

Mistura mødes tirsdag med FN-ambassadørerne fra de fem faste medlemslande i Sikkerhedsrådet - Storbritannien, Frankrig, Kina, Rusland og USA - for at drøfte de kommende forhandlinger.

Flere vestlige lande er bange for, at Rusland forsøger at tage styringen i fredsforhandlingerne og vil udarbejde en aftale, der tilgodeser Ruslands allierede, præsident Assad.