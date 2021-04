Syriens luftvåben brugte kemisk våben mod by

Syriens luftvåben brugte kemiske våben under et angreb mod byen Saraqeb i den nordvestlige del af landet i 2018.

Det er den anden rapport fra et særligt hold af efterforskere, som er udpeget af OPCW. Organisationen har beføjelser til at afgøre, hvem der er skyldige i den slags angreb.

Efterforskerne "konkluderede at enheder fra Det Syrisk-Arabiske Luftvåben brugte kemiske våben i Saraqeb 4. februar 2018".

- Rapporten når frem til den konklusion, at der er rimelig grund til at tro, at en militærhelikopter fra det syriske luftvåben cirka klokken 21.22 den 4. februar 2018 under kontrol af Tiger-styrker ramte det østlige Saraqeb ved at kaste mindst en cylinder.

- Cylinderen gik i stykker og udløste klorin over et stort område, og det ramte 12 navngivne personer, lyder det i OPCW's rapport.

Holdet af efterforskere afleverede sidste år deres første rapport. Her hed det, at Syriens præsident, Bashar al-Assads luftstyrker brugte nervegiften sarin og klorin under to angreb mod landsbyerne Lataminah i marts 2017.

Saraqeb er en del af provinsen Idlib, som i 2018 var kontrolleret af oprørere.