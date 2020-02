Syriens hær rykker frem i oprørsprovins

Regeringsstyrkerne har indtaget 13 landsbyer og mindre byer i takt med, at de er rykket frem mod oprørsstyrkerne.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder til nyhedsbureauet AFP.

Det er en regimekritisk organisation, der fra et kontor i Storbritannien følger udviklingen i Syrien gennem et netværk af kilder i landet.

Det syriske militær har i de seneste uger indtaget stadig større områder i Aleppo-provinsen. Det sker i et forsøg på at styrke kontrollen over storbyen Aleppo.

Præsident Bashar al-Assads hær tog for tre år siden fuld kontrol over byen, der er Syriens næststørste. Den var landets økonomiske centrum, inden krigen brød ud.

Offensiven i regionen har sendt 800.000 mennesker på flugt siden 1. december, lød det tidligere på ugen fra FN.

Over 380.000 mennesker er blevet dræbt, siden konflikten i Syrien brød ud for knap ni år siden.