Syrien nedskyder israelske missiler nær Damaskus

Overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som har base i London, siger, at "missiler, som formodentligt var israelske, blev sendt mod det syriske regime og dets allierede".

En talsmand for det israelske militær afviser at kommentere oplysningerne.

Det statslige syriske nyhedsbureau, Sana, skriver, at "den israelske hær klokken 23.30 fredag affyrede adskillige jord-til-jord raketter mod en militær stilling i Damaskus-provinsen".

Nyhedsbureauet tilføjer, at "den syriske hærs luftforsvar var i stand til at afværge angrebet ved at ødelægge to af missilerne". Men angrebet forårsagede alligevel materielle skader, lyder det videre.

Rami Abdel Rahman, som leder Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, siger, at missilerne var rettet mod en militærbase syd for Damaskus.

- Et våbendepot blev ødelagt. Det er uklart, om det tilhørte militæret, dets allierede Iran eller den libanesiske milits Hizbollah.

Israel har foretaget gentagne luft- og missilangreb i Syrien, siden den blodige borgerkrig begyndte for seks år siden.

Angrebene har haft til formål at stoppe våbenforsyninger til Hizbollah, som Israel havde en blodig konflikt med i 2006.

Den israelske hær nedskød i sidste måned en syrisk drone, som var på en rekognosceringsmission i de israelsk besatte Golanhøjder.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien, der ligger på grænsen til Israel, Libanon og Jordan.

Siden Seksdageskrigen i 1967, hvor størstedelen af den arabiske befolkning flygtede, har Israel holdt området besat.

I 1973 forsøgte Syrien forgæves at erobre højderne tilbage, og i 1981 besluttede israelerne ensidigt at annektere området.