Syrien hævder at have afværget missilangreb fra Israel

Ifølge den syriske militærkilde affyrede israelske militærfly adskillige missiler over libanesisk luftrum mod det centrale Syrien.

Det skriver det statslige syriske nyhedsbureau (Sana).

- Fjendtlige missiler blev taget hånd om, hvilket forhindrede, at nogen af dem ramte deres mål, siger den unavngivne militærkilde.

Kilden uddyber ikke, hvilke områder i det centrale Syrien missilerne havde retning mod.

Lokale kilder fortæller til nyhedsbureauet dpa, at der blev hørt høje eksplosioner i den sydøstlige del af byen Homs.

Samtidig fortæller en syrisk militærkilde til dpa, at også områder i den sydvestlige del af Quneitra i det sydlige Syrien var under angreb.

Kilden tilføjer, at det syriske forsvar på landjorden afværgede angrebet.

Også nær Libanons sydlige kyst kunne der angiveligt høres israelske fly.

De israelske myndigheder har endnu ikke kommenteret oplysningerne.

Så sent som den 28. februar udførte Israel luftangreb mod poster bemandet af syriske regeringsstyrker og deres allierede militser i det sydlige Syrien.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der følger situationen i landet tæt, kostede angrebet en soldat livet og sårede syv andre.

Det israelske luftvåben har tidligere udført lignende angreb mod mål i Syrien. Det sker for at forhindre Iran i at øge sin militære indflydelse i regionen, siger Israel.