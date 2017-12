Syrien giver Vesten skylden for sammenbrud i forhandlinger

Forhandlingerne, der finder sted i Genève, er efter alt at dømme endt torsdag uden resultater.

Chefforhandleren siger, at regeringen i Damaskus ikke ønsker at se forhandlingerne køre af sporet.

Men oppositionen har stillet krav om, at præsident Bashar al-Assad ikke skal spille en rolle i syrisk politik fremover, og det er afpresning, mener han.

Det skete på en konference i sidste måned, der kendes under navnet Riyadh 2.

- Sluterklæringen fra Riyadh 2 er afpresning af Genève-processen, siger Ja'afari på et pressemøde.

- De, der har skrevet erklæringen fra Riyadh 2, har saboteret denne runde. Med det mener jeg den anden side. Jeg mener saudierne og deres rådgivere, som er de vestlige lande. De ønsker ikke, at Genève-forhandlingerne bliver en succes, siger den syriske regerings forhandler.

Ifølge chefforhandleren har også FN's særlige Syrien-udsending, svenske Staffan de Mistura, begået en alvorlig fejl.

Mistura opfordrede i et interview med schweizisk tv Rusland til at overtale sin allierede Bashar al-Assad til at få en fredsaftale på plads, der kan afslutte den snart syv år lange konflikt.

Men det var et fejltrin, mener den syriske regerings repræsentant.

- Ingen kan lægge pres på os, siger Ja'afari på torsdagens pressemøde i Genève.

- Vi har allierede, vi har venner, vi har folk på landjorden, der kæmper med os. Så hvad den særlige udsending fejlagtigt måtte sige, afspejler ikke vores forhold med vores allierede.

Inden forhandlingerne begyndte, var der et lille håb om, at man kunne få de to sider til at mødes direkte og sidde ansigt til ansigt med hinanden.

Men det udelukker den syriske chefforhandler, så længe oppositionen holder fast i erklæringen fra Riyadh 2-mødet.

Inden forhandlingerne i Genève havde diplomater på forhånd udtrykt skepsis om, hvor villig den syriske regeringsdelegation ville være til at gå i en oprigtig forhandling.

Mistura beklagede i det schweiziske tv-interview, at den syriske regerings udsendinge har afvist at mødes ansigt til ansigt med oppositionen.