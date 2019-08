Syrien forkaster USA's og Tyrkiets plan om stødpudezone

Det syriske styre i Damaskus siger i en erklæring torsdag, at det forkaster en amerikansk-tyrkisk plan om at oprette en stødpudezone i det nordlige Syrien.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om, hvor stor stødpudezonen skal være, men ifølge tidligere rapporter skal den være på omkring 30 kilometer og ligge ved den tyrkiske grænse i Syrien. Det er uklart, hvordan der skal patruljeres i det sikre område.

Den syriske regering kalder forslaget for "et groft angreb" på Syriens suverænitet og territoriale enhed og en "farlig eskalering".

I udspillet fra USA og Tyrkiet lægges der op til, at en fælles operation skal styre et smalt landområde ved den tyrkiske grænse.

- Der er tale om et amerikansk-tyrkisk partnerskab i aggressionen mod Syrien, skriver det statslige syriske nyhedsbureau Sana med henvisning til kilder i landets udenrigsministerium.

Der var imidlertid også rapporter om, at forslaget havde fået forbeholden ros.

En topembedsmand i Syrien, Aldar Khalil, siger til AFP, at dette udspil "kan være begyndelsen på noget nyt".

- Men vi må først høre flere detaljer, understreger han.

Men udspillet i sig selv synes at have afdramatiseret situationen noget på et tidspunkt, hvor Tyrkiet havde truet med at angribe den kurdiske YPG-milits, som kontrollerer store dele af det nordlige Syrien efter at have spillet en hovedrolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat.

YPG har under konflikten i Syrien været en vigtig allieret for USA, men Tyrkiet anser militsen for at være en "terrorgruppe", som er allieret med Kurdistans Arbejderparti, PKK, i Tyrkiet.

En kommende amerikansk tilbagetrækning fra området har ført til kurdisk frygt for, at Tyrkiet vil gøre alvor af dets mange trusler om at angribe de syriske kurdere.

Tyrkiet angreb YPG sidste år med støtte fra allierede oprørsgrupper. I de seneste uger har tyrkiske medier gentagne gange vist fotos af militære kolonner på vej mod grænsen til Syrien.