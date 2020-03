Der er nu mere end 200 tilfælde af coronavirus i 20 amerikanske stater. Den største sygeplejerskefagforening i USA mener ikke, at sygehuse og klinikker er klædt på til udbruddet.

Sygeplejersker i USA advarer om mangelfuld virusforberedelse

Sundhedspersonalet i USA er ikke klædt på til at håndtere udbruddet af coronavirus, lyder det fra fagforening.

Den største sygeplejerskefagforening i USA advarer om "foruroligende" mangel på forberedelser til udbruddet af coronavirus på mange hospitaler og klinikker.

Sygeplejerskerne mangler nødvendigt beskyttelsesudstyr samt træning og uddannelse i håndteringen af sygdommen Covid-19, lyder det fra Bonnie Castillo, der er formand for National Sygeplejerske Forening (NNU).

Advarslen lyder torsdag på en pressekonference i Californien, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tilmed presser det sygeplejerskerne, at flere har måttet gå i karantæne som følge af fare for smitte af coronavirus.

- Fra i dag har mere end 80 af vores medlemmer været i karantæne, siger Bonnie Castillo på pressemødet.

- Det er ikke en vellykket strategi at lade sygeplejersker og andre sundhedspersonale være ubeskyttede.

Fagforeningen består af omkring 150.000 medlemmer.

NNU indledte i sidste måned en undersøgelse, hvor mere end 6500 sygeplejersker har svaret.

Resultaterne af undersøgelser er "virkelig foruroligende," siger Jane Thomason, der er hygiejnespecialist i fagforeningen.

- De viser, at en stor procentdel af vores lands hospitaler er uforberedte på at håndtere Covid-19 sikkert, siger Thomason.

Samtidig erkender Det Hvide Hus, at der ikke er nok coronavirus-test med de mange nye smittetilfælde. Det skriver BBC.

Vicepræsidenten i USA, Mike Pence, der er sat i spidsen for håndteringen af coronavirusset, sagde torsdag lokal tid, at målet om at skaffe en million tests i denne uge ikke bliver opfyldt.

Antallet af dødstal som følge af coronavirus i USA er torsdag steget til 12. Alle dødsfald er fundet sted i delstaten Washington med en enkelt undtagelse.

Der er nu mere end 200 tilfælde af coronavirus i 20 amerikanske stater.