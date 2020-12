Sygeplejerske i New York får USA's første coronavaccine

Sygeplejerske Sandra Lindsay har mandag som den første i USA fået en coronavaccine, efter at USA's lægemiddelstyrelse nødgodkendte en vaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.

Det skete i New York, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Det skete på Long Island Jewish Medical Center ved 15-tiden dansk tid, meddeler guvernør Andrew Cuomo, der via videolink overværede begivenheden.

Sandra Lindsay arbejder på en intensivafdeling i New York.

New York har dermed indledt opgaven med at vaccinere sundhedsarbejdere, der er tæt på coronapatienter.

Delstaten var en af de hårdest ramte, da udbruddet nåede til USA i foråret.

Alene i New York har omkring 35.000 coronasmittede mistet livet i år.

I alt nærmer USA sig 300.000 dødsfald blandt coronasmittede.

Virusset har kostet flere mennesker livet i USA end i noget andet land i verden.

Søndag rullede konvojer af lastbiler ud på vejene og fragtfly ud på startbanerne med de første tre millioner vaccinedoser, der skal fordeles ud i USA.

Hospitalerne har haft travlt med at gøre klar til at kunne vaccinere et stort antal mennesker, skriver avisen New York Times.

Mandag ventes andre ansatte i sundhedssektoren, der er udsatte for smitte, at blive vaccineret som nogle af de første.

Men i mange tilfælde er de første leveringer af vacciner langtfra tilstrækkeligt til alle læger, sygeplejersker og andre ansatte på hospitaler og lignende, der er særligt udsatte for smitterisiko, skriver New York Times.

Vaccinerne kan desuden give bivirkninger i form af feber og smerte, så hospitalerne har planer om at give deres ansatte vaccinerne forskudt.

Også beboere og ansatte på plejehjem er blandt de grupper, der står forrest i køen til at få en vaccine.

Først til foråret kan andre dele af befolkningen regne med at få tilbudt en vaccine.

Præsident Donald Trump og vicepræsident Mike Pence er også nogle af de første, der vil få tilbud om en vaccine, skrev amerikanske medier i weekenden.

På Twitter glæder Trump sig over, at vaccinationerne nu er i gang.

- Første vaccine er givet! Tillykke USA! Tillykke verden!, skriver Trump.