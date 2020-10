Sygemeldt kong Harald skal opereres i hjertet

Han er dog siden blevet udskrevet, men har været sygemeldt på ubestemt tid.

I mellemtiden har kronprins Haakon overtaget alle kongens officielle opgaver.

Kongen vil i løbet af torsdag igen blive indlagt på Rikshospitalet, hvor operationen skal finde sted.

Harald gennemgik i 2005 en operation af hjerteklappen mellem hjertet og hovedpulsåren.

Ved den lejlighed fik kongen implanteret en kunstig hjerteklap. Den slags hjerteklapper har en levetid på mellem 10 og 15 år.

Det er derfor ikke usædvanligt, at sådanne indgreb skal gentages efter noget tid, skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse.

Indgrebet skal foretages gennem lysken med lokalbedøvelse, og kongen er dermed vågen under operationen.

- Hans Majestæt Kongen er gået til jævnlige kontroller, og den seneste udredning har vist, at dette indgreb er nødvendigt for at forbedre kongens vejrtrækning, siger kongens livlæge, Bjørn Bendz, til NTB.

- Rikshospitalet foretager flere hundreder af denne type indgreb om året, og de norske kirurger er særdeles erfarne, tilføjer han.

Kongen og dronning Sonja har aflyst et planlagt besøg i Trondheim i weekenden.

Kongeparret skulle her have deltaget i en festgudstjeneste i Nidarosdomen.

Nu bliver kronprinsparret eneste royale gæster i domkirken.