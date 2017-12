Syg og sexchikanebeskyldt rekordpolitiker trækker sig i USA

Den 88-årige demokrat John Conyers, som har været medlem af forsamlingen siden 1965, siger i et radioshow, at han vil gå på pension.

Under aktuelle beskyldninger om sexchikane meddeler det længst siddende medlem af Repræsentanternes Hus i USA, at han ikke genopstiller.

- Jeg er i gang med at planlægge min pension. Jeg trækker mig i dag, siger Conyers fra et hospital, hvor han er indlagt.

Conyers blev genvalgt uden problemer i et demokratisk distrikt i Michigan sidste år.

Men efter beskyldninger om sexchikane er taget til, er krav om hans tilbagetrædelse taget til i styrke.

Også den demokratiske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har opfordret ham til at trække sig.

John Conyers blev indlagt onsdag i sidste uge, da han klagede over svimmelhed.

Et etisk udvalg i Repræsentanternes Hus vurderer i øjeblikket beskyldninger om, at Conyers har krænket kvinder.

Elisa Grubbs, som skal have arbejdet for Conyers i over ti år, sagde mandag, at den 88-årige demokrat havde stukket sin hånd op under hendes kjole og befamlet hende på lårene.

Det skete ifølge Grubbs, mens de to sad på første række i en kirke.

En anden kvinde, som er i familie med Grubbs, har indgået et hemmeligt forlig med Conyers. Men hun brød aftalen i sidste uge, da hun fortalte om sine oplevelser med politikeren.