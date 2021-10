Sydneys pubber og frisører tager imod kunder efter 100 dage

Genåbningen sker, efter at delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger, i sidste uge ramte sit vaccinationsmål på 70 procent blandt voksne.

Når vaccinationsraten når 80 procent, hvilket den ventes at gøre i slutningen af oktober, vil endnu flere restriktioner blive lempet.

Nogle pubber i den australske storby slog dørene op for tørstige gæster, så snart klokken havde rundet midnat mellem søndag og mandag.

- Jeg tror, at alle i staten er temmelig glade for, at det, som har været 100 meget lange dage, omsider er slut, siger delstatsleder i New South Wales Dominic Perrottet til Seven News.

Flere end fem millioner indbyggere i Sydney har været underlagt en streng nedlukning siden juni i et forsøg på at inddæmme smitten med den smitsomme Delta-variant.

De lempede restriktioner betyder blandt andet, at indbyggere i storbyen fra mandag må have ti gæster på besøg i hjemmet, forudsat at alle er fuldt vaccinerede. Samtidig kan 100 mennesker samles til bryllupper og begravelser.

Butikker må også holde åbent - dog med reduceret kapacitet.

I mellemtiden skal de, som ikke er vaccineret, blive hjemme indtil 1. december.

På et pressemøde 1. oktober meddelte den australske premierminister, Scott Morrison, at Australien efter 18 måneder vil tillade sine borgere at rejse til udlandet fra november.

Genåbningen af de internationale grænser vil i første omgang gælde for statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i landet.

Herefter ventes yderligere ændringer, som sandsynligvis vil give udenlandske rejsende mulighed for at komme ind i landet.

Morrison lukkede grænserne til Australien i marts 2020. Siden da har kun et begrænset antal personer fået tilladelse til at forlade landet. Enten som følge af humanitære årsager eller vigtige forretninger.