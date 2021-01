Sydney gør mundbind obligatorisk i butikker og supermarkeder

I Australiens mest folkerige by, Sydney, bliver det fra mandag obligatorisk at bære mundbind i blandt andet supermarkeder, butikker og offentlig transport. Ellers vanker der en bøde på 200 australske dollar svarende til cirka 940 kroner.

Det fortæller delstatsleder i New South Wales (NSW), hvor Sydney ligger, Gladys Berejiklian, lørdag.

Tiltaget kommer, efter at der det seneste døgn er registreret syv nye tilfælde af coronavirus i delstaten som følge af smitteudbrud i det vestlige Sydney og området Northern Beaches.

Udbruddene har desuden medført nye restriktioner på tværs af byen med knap fem millioner indbyggere, herunder et forbud mod at have flere end fem gæster i hjemmet.

Lørdag har Gladys Berejiklian også forbudt dans og sang og beordret natklubber lukket. Yderligere er antallet af personer, der deltager i bryllupper og begravelser, blevet reduceret.

I mellemtiden vil en fem dage lang cricket-landskamp mellem Australien og Indien løbe af stablen fra torsdag som planlagt, dog med en tilskuerkapacitet på 50 procent.

- Vi prioriterer først og fremmest sundhed og sikkerhed, men vi er også nødt til at tænke på trivsel og job og økonomien, siger Gladys Berejiklian fra Det Liberale Parti til journalister i Sydney ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Leder af Arbejderpartiet i New South Wales Jodi McKay mener dog, at cricketkampen bør afholdes uden fans.

- Faktum er, at 24.000 mennesker, som skal til cricket, ikke bør bringe resten af NSW i fare, siger oppositionslederen lørdag eftermiddag lokal tid ifølge The Sydney Morning Herald.

- Til de 24.000 mennesker, som skal til cricket, vil jeg sige: Har du virkelig brug for at være der? Tænk på de titusindvis af mennesker i den nordlige del af Northern Beaches, som stadig er lukket ned, tilføjer hun.

Siden pandemien brød ud, er der i Australien registreret 28.460 smittetilfælde og 909 coronarelaterede dødsfald. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Der bor godt 25 millioner mennesker i Australien.

Trods de forholdsvis lave smitte- og dødstal i Australien, befolkningstal taget i betragtning, har de australske myndigheder taget kampen op mod coronavirusset med strenge regler.

Lørdag oplyser politiet i delstaten Victoria til The Herald Sun, at en 26-årig mand og en 24-årig kvinde hver vil blive tildelt en bøde på 19.000 dollar - knap 90.000 kroner - for fredag at være flygtet fra en lufthavn i Melbourne for at undgå 14 dages karantæne på et hotel.

Parret flygtede fra lufthavnen efter at være ankommet med et fly fra Canberra, men har siden meldt sig selv til myndighederne.