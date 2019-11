Sydkoreanske popstjerner får fængselsdomme for voldtægt

Jung Joon-young og Choi Jong-hoon, der er tidligere medlem af boybandet FT Island, er blevet kendt skyldige i at have gruppevoldtaget to forskellige kvinder i forbindelse med to forskellige fester i 2016.

Den sydkoreanske popstjerne Jung Joon-young er fredag blevet idømt seks års fængsel for gruppevoldtægt og for at dele videoer optaget i skjul.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skal det være sket sammen med en række andre personer under fester i januar og marts 2016.

30-årige Jung Joon-young er også blevet dømt for at filme sig selv have sex med kvinder og dele optagelserne online uden deres samtykke.

Fredagens dom er det mest fremtrædende eksempel på et stigende antal forbrydelser i Sydkorea, hvor folk filmer i det skjulte og deler optagelserne.

Mens Jung blev tildelt seks års fængsel, fik Choi fem års fængsel.

- Jung og Choi var en del af en gruppevoldtægt af ofre, der var påvirkede og ikke i stand til at gøre modstand.

- Det er svært at sætte sig ind i den lidelse, ofrene må være gået igennem, lyder det i dommen ifølge Yonhap.

Selv om minimumsstraffen for voldtægt i Sydkorea lyder på tre år, så mener flere, at straffene til de to mænd ikke er hårde nok.

- Ofrene skal leve i smerte de næste 60 år - ikke kun i de næste seks, lyder det på en plakat, der er slået op på den sydkoreanske onlineportal Naver.

Dommen fredag kommer, få dage efter at Goo Hara - et tidligere medlem af en sydkoreansk pigegruppe - døde i et formodet selvmord. Hun var blevet afpresset af personer, der truede med at dele intime videoer af hende.