Sydkoreansk studie giver godt nyt om blanding af vacciner

I hvert fald viser et sydkoreansk studie, at ovenstående blanding tilsyneladende giver lige så god beskyttelse som to stik med Pfizer/BioNTech.

Der er godt nyt til folk, der har fået et stik med AstraZeneca-vaccinen efterfulgt af et stik med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Studiet involverer 499 personer i den sydkoreanske sundhedssektor.

100 af personerne modtog vaccineblandingen, 200 fik to Pfizer/BioNTech-stik, og resten fik to AstraZeneca-stik.

Studiet viser, at folk med blandingen udviklede lige så mange antistoffer, som personer der havde fået to Pfizer/BioNTech-stik.

De udviklede desuden omkring seks gange så mange antistoffer som personer, der havde fået to stik med AstraZeneca-vaccinen.

Blandingen af de to vacciner er foregået i flere lande - herunder Danmark - efter at der opstod bekymringer om mulige alvorlige bivirkninger ved brug af AstraZeneca. Det drejer sig om tilfælde af sjældne blodpropper.

I Danmark er cirka 150.000 borgere ifølge DR vaccineret med to vacciner. Det drejer sig om AstraZeneca efterfulgt af Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Sundhedsministeriet oplyste søndag til DR, at de krydsvaccinerede vil få tilbudt et tredje stik, efter at vaccineudrulningen er gennemført.

- Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det er sundhedsfagligt bedst at tilbyde endnu en dosis mRNA-vaccine til personer, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen og andet stik med en mRNA-vaccine, lød det.

Flere lande kræver, at man har fået to stik med den samme vaccine, før man kan rejse ind over landegrænsen.

Også i sidste måned var der dog gode nyheder om vaccineblandingen.

Et studie fra Storbritannien viste således - ligesom det sydkoreanske - at blandingen af AstraZeneca efterfulgt af Pfizer/BioNTech giver god beskyttelse.