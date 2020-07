Sydkoreansk politi eftersøger forsvundet Seoul-borgmester

Datter til Seouls borgmester frygter, at han gav hende sine sidste ord torsdag eftermiddag.

Borgmesteren i den sydkoreanske millionby Seoul, 64-årige Park Won-soon, er torsdag blevet meldt savnet af sin datter, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Datteren oplyste klokken 17.17 lokalt tid, at hendes far havde forladt sit hjem omkring fire til fem timer tidligere og ikke var set siden.

Sydkoreansk politi har siden indledt en eftersøgning med droner og hunde. Umiddelbart er det seneste kendte spor af borgmesteren ifølge Yonhap, at hans mobiltelefon har afgivet et signal nær et tempel i den nordøstlige del af Seoul.

Torsdag aften sydkoreansk tid havde eftersøgningen dog ikke kastet noget af sig.

Borgmesterens datter har ifølge Yonhap fortalt, at borgmesteren forlod sit hjem med ord, der kunne lyde som et testamente. Borgmesteren havde angiveligt slukket sin telefon.

Ifølge borgmesterkontoret i Seoul var borgmesteren ikke mødt på arbejde på grund af helbredsårsager.

Tidligere havde kontoret oplyst, at han havde aflyse hele sit program for dagen på grund af "uundgåelige omstændigheder".

Ifølge nyhedsbureauer AFP og Reuters er Park Won-soon en prominent politiker i Sydkorea.

Det illustreres ifølge begge af, at Park Won-soon har været nævnt som en mulig præsidentkandidat i 2022 for den nuværende præsidents liberal parti, Demokraterne.

Yonhap spekulerer derimod i, at der kan lure en anklage mod Park Won-soon om et seksuelt overgreb.

Det fremgår ikke, hvad Yonhap bygger sin spekulation på. Men angiveligt har en af Park Won-soons tidligere sekretærer indgivet en klage mod borgmesteren.

Adspurgt af Yonhap har sydkoreansk politi ikke ønsket at bekræfte de oplysninger.