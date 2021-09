Sydkorea tester nyt ubådsmissil som første land uden atomvåben

Det gør Sydkorea til det første land i verden uden atomvåben til at udvikle og teste sådan et slags missil.

Testen blev ifølge Yonhap udført i sidste uge, da en sydkoreansk ubåd affyrede missilet. En lignende test blev udført for en måned siden fra en undersøisk platform.

Sydkoreas forsvarsministerium oplyser, at det på grund af sikkerhedshensyn ikke kan bekræfte historien.

Ministeriet fremlagde i sidste uge dets forsvarsplaner for 2022-2026. Her forlød det, at landet har brug for at udvikle nye og betragteligt mere destruktive typer af missiler.

Kun syv andre lande har udviklet SLBM-missiler. Det drejer sig om USA, Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Indien og Nordkorea.

Fælles for alle landene er, at de er i besiddelse af atomvåben, som SLBM-missiler typisk bliver bevæbnet med.

Ifølge Yonhap har den nye sydkoreanske missiltype fået kodenavnet "Hyunmoo 4-4". Missilet menes at have en rækkevidde på cirka 500 kilometer og er bevæbnet som et konventionelt missil.

Sydkorea har de seneste år udviklet stadig mere destruktive missiler. De er især designet til at ødelægge forstærkede bunkere og tunneler i nabolandet Nordkorea.

Med missilerne håber Sydkorea også at blive mindre afhængigt af hjælp fra USA's militær.

USA har tusindvis af tropper udstationeret på den koreanske halvø.

Nordkorea har i en årrække udviklet sin egen serie af SLBM-missiler. Det menes også, at landet er i gang med at bygge en ubåd, der er designet til at blive lastet med missilerne i fremtiden.

Både Nord- og Sydkorea bruger ofte hinanden som undskyldning for, hvorfor de er nødt til at opruste deres respektive militære evner.