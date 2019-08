Sydkorea skrotter vigtig efterretningsaftale med Japan

Det meddelte vicedirektøren for Sydkoreas nationale sikkerhedsråd, Kim You-geun, efter et rådsmøde indkaldt af præsident Moon Jae-in. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sydkorea har torsdag valgt at droppe en mangeårig aftale om at dele efterretninger med Japan.

Sydkoreas beslutning kommer efter længere tids diplomatiske uoverensstemmelser mellem de to lande.

Efterretningsaftalen har været vigtig for evnen til at vurdere truslen fra Nordkorea og overvågning af det nordkoreanske atomprogram, lyder det fra iagttagere.

Programmet har i høj grad været i aktion i forbindelse med den stribe af prøveaffyringer af kort- og mellemdistanceraketter, som Nordkorea har gennemført den seneste tid over Det Japanske Hav.

Ifølge vicedirektør Kim You-geun kommer beslutningen som en reaktion på, at Japan tidligere på måneden fjernede Sydkoreas særlige eksportstatus.

- I denne situation har vi besluttet, at det ikke tjener den nationale interesse at fastholde en aftale, der er underskrevet med det mål at bytte militær information, som er så vigtig for vores sikkerhed, sagde Kim på en pressekonference torsdag.

Den diplomatiske krise mellem de to allierede startede sidste år med en debat om japansk kompensation for brugen af tvangsarbejde under Anden Verdenskrig.

Fra 1910 til 1945 var Den Koreanske Halvø de facto en koloni under japansk kontrol. Perioden er kontroversiel i Sydkorea, hvor der i august har været store folkelige protester mod Japan.

Aftalens endeligt vækker ærgrelse i Washington D.C.

- Vi er skuffede over den sydkoreanske beslutning om at afslutte aftalen. Vi opfordrer begge lande til at fortsætte samarbejdet og holde dialogen åben, lød det torsdag fra USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, under et besøg i Canada.

Japans udenrigsminister, Taro Kono, kritiserede torsdag Sydkoreas beslutning. Han mener, at det er forkert, at man sammenblander handels- og sikkerhedspolitik.

- Jeg kan ikke undgå at sige, at de (Sydkoreas regering, red.) fuldstændig fejllæser sikkerhedssituationen, siger Taro Kono ifølge avisen Japan Today.