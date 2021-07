Sydkorea kan fremstille en milliard doser coronavaccine

Seoul er i kontakt med producenter af de såkaldte mRNA-vacciner, der virker ved at forberede kroppen på at forsvare sig mod covid-19, hedder det.

Sydkorea er parat til at tilbyde at fremstille op mod en milliard doser coronavaccine. Det siger en regeringsembedsmand i hovedstaden Seoul.

Disse vacciner omfatter blandt andet Pfizer/BioNTech og Moderna.

Hvis planen realiseres, vil det hjælpe betydeligt på manglen på covid-19-vacciner i navnlig Asien, som er bagefter Nordamerika og Europa med at gennemføre vaccinationsprogrammer.

Sydkorea har ambitioner om at blive et af de globale vaccine-produktionscentre. Landet har allerede indgået aftaler om lokalt at producere coronavacciner udviklet af henholdsvis AstraZeneca/Oxford Universitet, Novavax og Rusland.

Sydkoreanerne har også en aftale med Moderna om at stå for indpakning og påfyldning af vacciner.

- Vi har ført hyppige forhandlinger med de store farmaceutiske selskaber om produktion af mRNA-vacciner, siger Lee Kang-ho, som er generaldirektør for den globale vaccinekomité i Sydkoreas sundhedsministerium.

- Der er kun få, som udvikler mRNA-vacciner - Pfizer, Moderna, CureVac og BioNTech. Det vil sige, at der er begrænsninger for, hvor meget de kan producere for at imødekomme den globale efterspørgsel. Sydkorea er indstillet på at stille dets faciliteter og veluddannede arbejdskraft til rådighed, siger Lee.

Det står ikke klart, hvor fremskredne forhandlingerne er, ligesom det er uklart, hvorvidt en aftale vil komme på plads.

BioNTech har ingen kommentarer, og Moderna og CureVac har ikke regeret på henvendelser om sagen.

Lee afviser at nævne, hvilke lokale vaccineproducenter som har kapacitet til at fremstille mRNA-vacciner øjeblikkeligt.