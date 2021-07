Sydkorea forbyder sange i højt tempo i fitnesscentre

For at få styr på coronasmitten i Seoul har Sydkorea indført flere restriktioner i storbyens fitnesscentre.

Sydkorea forbyder fitnesscentre i landets hovedstad, Seoul, og de omkringliggende regioner at spille sange med et højt tempo.

Det sker for at begrænse smittespredningen med coronavirus, skriver BBC.

Fitnesscentrene må således ikke spille sange med et tempo højere end 120 slag i minuttet

Sange som for eksempel Robyns "Dancing On My Own" og Justin Timberlakes "Can't Stop the Feeling" klarer lige cuttet med et tempo med henholdsvis 117 og 113 slag i minuttet, skiver BBC.

Mens sange som Pinks "Raise your Glass" og Bruce Springsteens "Born In The U.S.A." ikke må spilles på grund af et for højt tempo.

Løbebåndene i fitnesscentrene må heller ikke været indstillet på mere end seks kilometer i timen.

Sundhedsembedsmænd siger, at restriktionerne skal forhindre folk i at trække vejret for hurtigt og i at svede for meget.

Folk må desuden maksimalt bruge fitnesscenteret to timer ad gangen indendørs og må ikke bruge brusebadet. Alle faciliteter skal lukkes inden klokken 22.