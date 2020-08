Sydkorea anholder leder af sekt bag stort virusudbrud

Der er tale om den 89-årige religiøse leder Lee Man-hee. Han står i spidsen for Jesuskirken Shincheonji i den sydlige by Daegu.

Den kristne sekt forbindes til mere end 5200 smittetilfælde med coronavirus, hvilket svarer til 36 procent af alle tilfælde i Sydkorea.

Lee Man-hee er mistænkt for at have tilbageholdt vigtig information fra myndighederne i forhold til smitteopsporing og for at have begået flere andre lovbrud.

Anklagere hævder, at 89-årige Lee Man-hee har samarbejdet med andre sektledere om at tilbageholde information for myndighederne, da udbruddet var på sit højeste blandt kirkens 200.000 følgere.

Ifølge anklagere har Lee skjult detaljer om kirkens medlemmer og deres mødesteder, mens myndighederne forsøgte at opspore smittekæder derfra.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Den religiøse leder har tidligere beskrevet coronavirusset som "djævlens værk", der er sat i verden for at stoppe sektens vækst.

89-årige Lee er også mistænkt for i kirken at have begået underslæb for omkring 5,6 milliarder sydkoreanske won.

Det svarer til omkring 30 millioner danske kroner.

Pengene skulle han angiveligt have brugt på at bygge et refugium.

Sekten siger i en pressemeddelelse, at Lee var bekymret over regeringens krav om at få medlemmernes personlige information, men at han aldrig prøvede at skjule noget.

Lee Man-hee blev anholdt, umiddelbart efter at en ret i Suwon Distriktet godkendte en arrestordre mod ham.

Den religiøse leder blev allerede tilbage i marts anklaget for ikke at ville samarbejde med myndighederne, men han er først blevet anholdt nu.

Samme måned påtog han sig skylden for at være ansvarlig for massespredningen af virusset i Sydkorea.

Han gav i den forbindelse en offentlig undskyldning til det sydkoreanske folk.