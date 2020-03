Sydkorea: Tre projektiler er affyret fra Nordkorea

Det oplyses hverken, hvad der er blevet affyret, eller hvor projektilerne er landet.

Mandag sidste uge affyrede Nordkorea to andre "uidentificerede projektiler".

Det skete i østlig retning ud over Det Japanske Hav, hvor de også landede.

I slutningen af sidste år gennemførte Nordkoreas militær en række prøveaffyringer af missiler.

På samme tidspunkt meddelte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på et partimøde, at styret ikke længere føler sig bundet af et midlertidigt forbud mod test af atomare og langtrækkende missiler.