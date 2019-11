Sydkorea: Nordkorea har affyret uidentificerede projektiler

Japans kystvagt oplyser, at den har registreret, hvad der ligner et missil blive affyret fra Nordkorea. Det japanske forsvarsministerium oplyser, at projektilet ikke nåede ind i Japans luftrum.

Det japanske nyhedsbureau Jiji Press skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at forsvarsministeriet mistænker to affyrede projektiler for at være ballistiske missiler. Nordkorea er under FN's Sikkerhedsråds resolutioner forbudt at affyre sådanne missiler, skriver AFP.

For knap en måned siden menes Nordkorea at have affyret to missiler, der landede i havet mellem Nordkorea og Japan.

Det havområde er typisk kendt som Det Japanske Hav. Sydkorea mener dog, at havet bør kendes under det mere neutrale navn Østhavet.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har sat en deadline til sidst på året for samtalerne om atomafrustning med USA. Forhandlingerne er dog gået i stå efter et møde mellem parterne i begyndelsen af oktober.

Nordkoreanske embedsmænd har advaret USA om at droppe sin fjendtlige politik mod nordkoreanerne. Ellers er de klar til at forlade samtalerne.

Nordkorea forlanger, at sanktioner mod landet løftes. Desuden vil landet have USA og Sydkorea til at droppe fælles militærøvelser. Nordkorea betragter øvelserne som forberedelse til en invasion.