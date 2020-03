Sydamerikas største land erklærer nødretstilstand

Sent fredag aften godkendte senatet i Brasilien et katastrofedekret, der skal frigive økonomiske midler til staten for at tackle konsekvenserne af coronavirus.

Der blev stemt ved videokonference, da flere medlemmer af senatet er testet positiv for coronavirus.

Samtidig fortalte den brasilianske sundhedsminister, Luiz Henrique Mandette, ifølge Reuters, at sundhedssystemet i landet vil falde sammen i slutningen af april.

Brasilien har samtidig sænket sin økonomiske vækstprognose for 2020 betydeligt på grund af coronakrisen.

Landet ser nu en økonomisk vækst på et rundt nul. Før var forudsigelserne 2,1 procent, skriver Reuters.

Brasilien har allerede lukket næsten alle sine grænser til nabolandene for at forhindre spredningen af coronavirus.

Samtidig bliver Rio de Janeiros strande, heriblandt de berømte Copacabana og Ipanema, lukket for besøgende fra lørdag. Det samme gælder barer og restauranter.

Reglerne for de lukkede grænser gælder foreløbigt to uger frem.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, fortalte på et pressemøde torsdag, at han regner med, at landet vil vende tilbage til det normale indenfor syv-otte måneder.

Han sagde også, at myndighederne forventer, at virusudbruddet vil toppe i landet om tre-fire måneder. Samtidig opfordrede han til ikke at skabe unødvendig panik.