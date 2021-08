Sydafrikas ekspræsident er indlagt få dage før retssag

Det sker, mindre end en uge før han står til at skulle møde i retten. Her skal en retssag mod ham efter planen genoptages den 10. august.

- Vi kan bekræfte, at den tidligere præsident Jacob Zuma i dag er blevet overført til overvågning på hospitalet, lyder det i en meddelelse fra landets kriminalforsorg.

Ifølge det sydafrikanske medie Eyewitness News indgår årsagen til indlæggelsen ikke af meddelelsen.

Det bliver dog oplyst, at indlæggelsen er sket som følge af et rutinetjek.

Her besluttede man, at Jacob Zuma havde brug for behandling fra de sydafrikanske sundhedsmyndigheder.

Han er derfor blevet flyttet fra fængslet Estcourt Correctional Centre, hvor han afsoner en dom på 15 måneder for at udvise foragt mod retten.

Den 79-årige Zuma er tiltalt for bedrageri, korruption, pengeafpresning og hvidvaskning af penge i forbindelse med våbenkøb fra fem europæiske våbenfirmaer i 1999, da han var vicepræsident.

Zuma er anklaget for at have taget imod bestikkelse fra den franske forsvarsgigant Thales, som er anklaget for korruption og hvidvaskning af penge. Virksomheden nægter sig skyldig.

Under Zuma s præsidentskab 2009-2018 kom en stigende folkelig mistillid til den sydafrikanske regering. Der er blandt sydafrikanerne den generelle holdning, at Zuma skabte korruption i toppen. Det skriver AFP.

Da Zuma blev fundet skyldig i at have udvist foragt for retten og efterfølgende blev fængslet 8. juli, udbrød der kaotiske uroligheder med delvise plyndringer.

Det var først i provinsen KwaZulu-Natal, men urolighederne spredte sig senere til Johannesburg.

Mindst 215 mennesker blev dræbt, siger regeringen.

Urolighederne blev til dels opfattet som reaktioner på fængslingen af Zuma.