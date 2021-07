Sydafrikas ekspræsident Zuma accepterer at afsone fængselsstraf

Det oplyser Zuma Foundation sent onsdag aften.

Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma er indstillet på at afsone 15 måneders fængselsstraf, som han tirsdag i sidste uge blev idømt ved landets højesteret.

Zuma vil selv henvende sig på en politistation, lyder det fra stiftelsen.

- Præsident Zuma har besluttet at overholde fængselsordren. Han er på vej til at melde sig selv, skriver Zuma Foundation i et tweet.

Politiet havde fået besked på at anholde Zuma onsdag, hvis han ikke meldte sig selv.

Zuma er kendt skyldig i foragt for retten, efter at han tidligere i år ikke mødte op i retten i forbindelse med en korruptionssag imod ham.

Dommen blev fordømt af Zuma Foundation, der repræsenterer den tidligere præsident.

Den 79-årige Zuma fik en tidsfrist til søndag til at melde sig selv på en politistation.

Men fristen blev forlænget, efter at Sydafrikas højesteret havde indvilget i at behandle en anmodning fra den tidligere præsident om at annullere dommen.

Zuma henviste til sit skrantende helbred som årsag til, at afsoningen burde genovervejes.

Han sagde ifølge det sydafrikanske medie news 24, at det vil være "en dødsdom", hvis han bliver sendt i fængsel.

Korruptionssagen mod Zuma kører stadig, og næste retsmøde i sagen er fastsat til 19. juli. Anklagerne har sagt, at de forventer at indkalde omkring 200 vidner i sagen.

Zumas embedsperiode, der varede fra 2009 til 2018, var præget af en lang række anklager om korruption.

I 2018 blev han tvunget af sit parti, ANC, til at træde tilbage som præsident. Årsagen var det voksende antal skandaler, der omgav ham.

Retssager mod ham er tidligere blevet trukket i langdrag og udskudt flere gange.