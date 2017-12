Sydafrikas Zuma ydmyget i retten i sag om korruption

Sydafrikas præsident, Jacob Zuma, tabte onsdag to retssager om korruption og fremstår stadigt mere svækket. Han blev af domstolen kaldt "meget hensynsløs", fordi han har forsøgt at modarbejde instanser, som undersøger sagerne mod ham.

I en anden sag fandt en dommer, at Zuma havde forsøgt at udnytte retssystemet ved at forsøge at blokere for en rapport om korruption. Præsidenten blev pålagt at betale en del af sagsomkostningerne.

Det er ikke tidligere sket i Sydafrika, at en siddende præsident er blevet ydmyget ved at blive pålagt at betale sagsomkostninger.

Zuma træder tilbage som leder af ANC i næste uge, og partiet er i øjeblikket ved at vælge en afløser. Zuma skal ifølge planen forblive præsident indtil et valg i 2019.

I de ti år, hvor han har været ved magten, har beskyldninger om korruption igen og igen svækket ham politisk.

Han afviser de korruptionsbeskyldninger, der er blevet rettet mod ham.

Iagttagere siger, at det sydafrikanske retssystem har gennemført en magtdemonstration på et tidspunkt, hvor der er stadigt mere udbredt uro og bekymring over statslig korruption i landet.

Bekymringen hos mange gælder især myndighedernes og statsapparatets passivitet over for de udbredte rapporter om korruption.

Ved onsdagens retsmøde fik Zuma 30 dage til at få indledt en officiel undersøgelse af anklagerne mod ham og hans nære medarbejdere og politiske allierede.

Beskyldningerne mod Zuma gælder blandt andet hans angivelige relationer til den stenrige indiske Gupta-familie, som han skal have arbejdet sammen med for at have kontrol over lukrative statskontrakter.

Brødrene Ajay, Atul og Rajesh Gupta, der alle er i 40'erne, kom til Sydafrika fra Indien i 1993, da det hvide mindretalsstyre var ved at slutte og landet blev åbnet for resten af verdenen.

De havde en mindre forretning i Indien, men deres Sahara Group beskæftiger i dag over 10.000 mennesker. Familien bliver ifølge BBC beskyldt for at udøve ekstrem stor politisk indflydelse i Sydafrika.

Kritikere hævder, at de "har taget staten til fange" for at fremme deres egne forretninger.