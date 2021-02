Sydafrikas Zuma risikerer fængsel for at udeblive fra retten

Det kan komme til at koste Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma en fængselsstraf, at han mandag valgte at udeblive fra et retsmøde, han var indkaldt til i en korruptionssag mod ham.

Formanden for den undersøgelseskommission, der behandler sagen, siger, at han vil begære Zuma fængslet for foragt for retten.