Sydafrikas Zuma er prøveløsladt af sundhedsmæssige årsager

Kun cirka to måneder efter at den tidligere sydafrikanske præsident Jacob Zuma blev idømt 15 måneders fængselsstraf, står det klart, at han kan afsone resten af sin dom uden for fængslet.

Det oplyser fængselsmyndigheder søndag.

Zuma blev i slutningen af juni kendt skyldig i foragt for retten, efter at han tidligere i år ikke mødte op i retten under en korruptionssag imod ham.

Siden 6. august har han været indlagt uden for fængslet, og nu står han ikke til at skulle vende tilbage.

Prøveløsladelsen træder nemlig i kraft søndag, oplyser fængselsvæsnet.

Det betyder blandt andet, at Zuma "skal leve op til specifikke betingelser og være under overvågning, indtil dommen udløber", står der i en meddelelse.

Beslutningen om prøveløsladelse var motiveret af en "sundhedsrapport", som fængselsmyndigheder havde modtaget, oplyses det.

79-årige Zuma blev indlagt til observation 6. august på grund af ukendte helbredsproblemer.

Han fik foretaget et kirurgisk indgreb 14. august og er fortsat indlagt.

Zuma begyndte at afsone sin dom 8. juli. Men to uger senere fik han kortvarigt lov at forlade fængslet for at tage til sin brors begravelse i byen Nkandla.

Fængslingen af Zuma udløste historisk voldsomme optøjer i Sydafrika, hvor hundredvis døde, og butikker og områder fik skader for millioner af dollar.

En langstrakt korruptionssag mod Zuma er blevet udskudt mange gange. Senest blev sagen sidste måned udskudt til 9. september, da man afventede yderligere sundhedsmæssige oplysninger.

I sagen er Zuma tiltalt for bedrageri, korruption, pengeafpresning og hvidvaskning af penge i forbindelse med våbenkøb fra fem europæiske våbenfirmaer i 1999. Han var på daværende tidspunkt vicepræsident.

I alt står Zuma over for 16 tiltalepunkter i sagen.