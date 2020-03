Sydafrika lukker ned og forbyder hundeluftning og alkoholsalg

Sydafrika har fredag indledt tre ugers omfattende nedlukning af landet for at begrænse spredningen af coronavirus.

Det skriver britiske BBC.

Nedlukningen sker, samtidig med at landet fredag har bekræftet sine to første dødsfald som følge af coronasmitte. Det oplyser Sydafrikas sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er desuden steget til over 1000.

Selv om mange andre lande er hårdere ramt, så har Sydafrika valgt at indføre yderst restriktive tiltag i kampen mod coronavirus.

Under nedlukningen er det kun tilladt at forlade sit hjem for at købe mad eller medicin. Det er eksempelvis ikke tilladt at lufte sin hund eller at løbe en tur. Hvis man bryder reglerne, risikerer man bøde eller fængselsstraf.

- Loven lyder, at man bliver hjemme. Undtagelsen er, hvis man skal hente nødvendige ting for at overleve: mad og medicin.

- Sikkerhedsstyrker sørger for, at loven håndhæves, siger Nkosazana Dlamini-Zuma, der er minister i den Sydafrikanske regering.

Det er blandt andet også blevet forbudt at købe alkohol og cigaretter under den tre uger lange nedlukning. Det skriver BBC.

Sydafrikas militær skal være med til at sikre, at tiltagene overholdes.

Torsdag var den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, på besøg hos soldater på en base nær Johannesburg.

- Jeg sender jer ud for at beskytte vores folk mod coronavirus.

- Det er uden fortilfælde - ikke kun under vores demokrati, men i hele vores lands historie - at vi har en nedlukning i 21 dage for at kæmpe en kamp mod en usynlig fjende, coronavirusset, sagde præsidenten.

Det afrikanske kontinent er generelt ikke blevet lige så hårdt ramt af coronavirusudbruddet som mange andre dele af verden.

Der er dog frygt for, at afrikanske lande med et skrøbeligt sundhedsvæsen vil kunne blive ramt hårdt, hvis virusset for alvor gør sit indtog, skriver BBC.