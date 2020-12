Sydafrika har rundet over en million covid-19 tilfælde

Sydafrika er blevet det første afrikanske land med over en million registrerede corona-smittetilfælde under pandemien.

En ny variant af virus, som menes at være dramatisk mere smitsom, er ved at sprede sig i Sydafrika.

John Nkengasong, som leder den pan-afrikanske sundhedsorganisation Africa CDC, sagde i sidste uge, at varianten spredes hurtigt og formentlig er årsag til pandemiens anden bølge.

Myndighederne overvejer at indføre en række restriktioner for at bekæmpe smitten.

Coronavirus er blevet spredt relativt langsomt på det afrikanske kontinent som helhed, og det totale antal af covid-19 tilfælde på kontinentet er relativt lavt sammenholdt med andre regioner.

Eksperter vurderede i sidste måned ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der bag de afrikanske coronatal gemmer sig et stort mørketal.

Pandemien ramte Afrika senere end andre verdensdele, hvilket gav tid til at opsætte felthospitalet til coronapatienter. Derudover kunne man trække på andre kontinenters erfaringer med hensyn til nedlukning af samfundet.

Eksperter peger desuden på, at Afrikas befolkning generelt er yngre, hvilket kan medvirke til at holde antallet af alvorlige sygdomsforløb med coronavirus nede.

Afrikas omkring 1,3 milliarder indbyggere bliver advaret mod "metaltræthed" over for forebyggende tiltag i forhold til coronavirus.

På globalt plan er der registreret over 80 millioner smittede. Der er registreret op mod 1,8 million coronarelaterede dødsfald. En ledende ekspert i USA advarer om, at pandemien kan blive forværret i de kommende uger.