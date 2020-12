En ambulance med et særligt isolationskammer til coronapatienter holder klar uden for Hatfield Emergency Station i Pretoria. Over hele Sydafrika genindføres nu strenge restriktioner på grund af den nye virusvariant, der breder sig i landet.

Sydafrika forbyder alkoholsalg og indfører udgangsforbud

Den nye variant af coronavirus breder sig i Sydafrika, som genindfører strenge restriktioner.

Salg af alkohol er forbudt, mundbind er lovpligtigt i det offentlige rum, og der indføres udgangsforbud mellem klokken 21 og 06.

Alle arrangementer i de kommende to uger er aflyst.

Det meddeler landets præsident, Cyril Ramaphosa, i en tv-tale mandag aften.

- Nu bliver vi nødt til at knække kurven for at beskytte sundhedssystemets kapacitet til at reagere effektivt på denne nye smittebølge, siger Ramaphosa.

Mandag passerede Sydafrika en million bekræftede smittetilfælde i år.

Efter at have været nedadgående i efteråret er det daglige smittetal igen steget markant i december.

Mange af de nye smittetilfælde er af den samme variant, der først blev opdaget i England. Den er siden registreret i Danmark og en håndfuld andre europæiske lande. Ifølge britiske eksperter er den op mod 70 procent mere smitsom end den oprindelige variant.

Derfor har Sydafrikas regering besluttet, at hele landet nu rykker direkte fra det såkaldte niveau 1 til niveau 3.

Det er med mange af de samme skrappe tiltag som i foråret, hvor landet havde en af verdens strengeste nedlukninger.