Sveriges statsminister taler til nationen

Det sker kun i ganske særlige situationer, at en svensk statsminister på den måde holder en tale direkte til befolkningen.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, holder søndag aften en tale til den svenske befolkning for at adressere coronavirusudbruddet.

Det skete senest i 2003 i forbindelse med drabet på den socialdemokratiske udenrigsminister Anna Lindh.

- Præcis hvad statsministeren kommer til at sige, kan jeg ikke fortælle. Men situationen er ekstraordinær, og derfor kommer der en tale til nationen, lyder det fra statsministerens pressesekretær.

Löfven holder sin tale søndag aften klokken 21.15. Talen ventes kun at tage cirka fem minutter.

Tirsdag holdt statsminister Löfven et telefonmøde med relevante svenske myndigheder om det igangværende coronavirusudbrud.

Torsdag var der spørgetime i Riksdagen, det svenske folketing, og landets partier blev her enige om at lægge politiske konflikter til side.

Partilederne roste i den forbindelse hinanden for at stå sammen under krisen, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I Sverige er 1906 personer blevet registreret smittet med coronavirus. Det oplyser Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark, søndag eftermiddag.

Antallet af personer med coronasmitte, der er døde i Sverige, lyder på 21.

Tallene er en smule højere end de danske.

Her er i alt 1395 personer bekræftet smitte med coronavirus. Tallet menes dog reelt at være noget højere, da ikke alle med symptomer bliver testet.

13 personer med coronasmitte er hidtil bekræftet omkommet i Danmark.