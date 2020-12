Sveriges regering vil have magt til at coronalukke butikker

Restriktioner vil gælde bestemte steder, hvor der er stor risiko for smittespredning.

Blandt andet vil der være regler, der skal begrænse trængsel, tilføjer Baylan. Han kan dog ikke umiddelbart svare på, hvordan regeringen definerer "trængsel".

- Der er tale om en rammelov, hvor Riksdagen giver regeringen beføjelser til at beslutte bindende restriktioner, som skal forhindre smittespredning, siger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen holdt mandag pressemøde om den nye lovpakke.

Den planlagte pandemilov vil blive behandlet i Riksdagen i slutningen af næste uge. Hvis den vedtages, træder den i kraft 10. januar. Det er fem dage før den dato, regeringen tidligere har meldt ud.

For ikke at spilde tid udformer regeringen allerede nu de nye restriktioner, der kan indføres, så snart loven er vedtaget.

- Vi forbereder det, som vi kan se, er det mest aktuelle og nødvendige, siger Lena Hallengren.

- Vi har en situation i dag, hvor vi ser en høj smittespredning. Det stiger ikke i samme takt, men er stadig for højt.

Loven giver regeringen mulighed for blandt andet at lukke virksomheder, butikscentre og kollektiv trafik.

Det har fået svensk erhvervsliv til at kræve løfter om en statslig kompensation for de virksomheder, der bliver ramt. Spørgsmålet er ikke nævnt i loven.

- Det er ikke acceptabelt, siger direktør i Svenskt Näringsliv, Jan-Olof Jacke.

Lovforslagene har været til høring hos over hundrede instanser, kommuner og organisationer. Der er udbredt forståelse for, at det kan blive nødvendigt at stramme restriktionerne.

Loven indebærer, at der kan gives bøder til personer, som ikke overholder de tiltag, der indføres.

Men der kommer ikke udgangsforbud eller forbud mod, at folk forlader et bestemt område, forsikrer Hallengren. Det vil være i strid med den svenske grundlov, tilføjer hun.