Sveriges regering kan stå for fald mandag

Ikke desto mindre er det efter alt at dømme det, der kommer til at ske i Riksdagen på mandag klokken 10.00.

Det hele begyndte tirsdag, da Vänsterpartiet fremsatte et ultimatum for regeringen om enten at droppe et forslag om fri fastsættelse af lejeboligpriser eller at indlede forhandlinger med Hyresgästföreningen, der bedst kan sammenlignes med Lejernes LO i Danmark.

Regeringen fik en frist på 48 timer, og torsdag varslede Vänsterpartiet med Nooshi Dadgostar i spidsen så, at partiet ikke længere har tillid til Löfven.

Det fik straks det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna til at fremlægge et forslag i Riksdagen om mistillid til regeringen.

Dermed var der nok stemmer fra det yderste venstre til det yderste højre i Riksdagen til at igangsætte processen med en mistillidsafstemning.

Også de to borgerlige partier Moderaterna og Kristdemokraterna støtter et mistillidsvotum mod regeringen.

I Sverige kræver det 175 stemmer at vælte regeringen. De fire partier har i alt 181.

Statsminister Stefan Löfven mener, at de fire partier, og i særdeleshed Vänsterpartiet, opfører sig uansvarligt.

- Sverige befinder sig i en alvorlig situation. Vi er fortsat i en pandemi, sagde Löfven på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- At kaste Sverige ud i en politisk krise i denne vanskelige situation for landet er ikke ansvarligt.

Stefan Löfven nævnte ikke, om han vil udskrive nyvalg eller gå af, hvis mistillidsvotummet bliver stemt igennem på mandag.

I stedet lagde han vægt på, at "januaraftalen skal gennemføres".

Löfven henviser til en politisk aftale, som regeringen har indgået med de to borgerlige partier Liberalerna og Centerpartiet om at sikre mindretalsregeringen parlamentarisk støtte.

Et af de mange punkter i den såkaldte januaraftale handler om liberalisering af huslejeregulering.

Mindretalsregeringen, som består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet, er samtidig afhængig af Vänsterpartiet.

Sagen, som har fået bægeret til at flyde over for Vänsterpartiet, er en undersøgelse af en liberalisering af lejemarkedet. Det kan føre til, at udlejere af nye boliger kan kræve markedspris i stedet for at følge et særligt vurderingssystem, der tager udgangspunkt i en lavere værdi af boligen.

Löfven kalder Vänsterpartiets mistillidsvotum for en farlig vej og kritiserer partiet for at gøre fælles sag med højrefløjen.

- Disse fire partier skylder det svenske folk at give svar på, hvad regeringsalternativet er, sagde Löfven torsdag.

Han mener også, at Vänsterpartiet har handlet overilet og påpeger, at det langt fra er et færdigt lovforslag, der ligger på bordet, men derimod en undersøgelse, som er sendt til høring.

Hvis mandagens afstemning ender med, at regeringen bliver væltet, har Löfven valget mellem at træde tilbage eller udskrive nyvalg inden for en uge.