Sveriges corona-frontmand tager naboernes kritik med ro

Men ifølge den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell så er det endnu for tidligt at sige noget om, hvilke tiltag der er de rigtige.

- Vi har brug for meget længere tid og mere data for at kunne sige noget, siger han fredag i et interview med det svenske nyhedsbureau TT.

Anders Tegnell er tilknyttet Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark. Han er ansvarlig for den svenske linje i kampen mod coronavirusset.

Den har hidtil markeret sig ved at være noget mindre restriktiv end i eksempelvis Danmark og Norge. Der er blandt andet stadig åbent for skoler og restauranter, og man må samles op til 500 mennesker.

Den beslutning får kritik fra den norske professor og tidligere overlæge Bjørg Marit Andersen, der har speciale i smitteværn.

- Vi har i Norden en historisk evne til at anvende isolering og karantæne for at beskytte os mod smitte. Det er rigtig mærkeligt, at svenskerne nu går imod det, siger hun til den svenske avis Aftonbladet.

Men den kritik tager Anders Tegnell med ro.

- Den her smitteværnslæge i Norge har nok ikke meget mere data, end nogen andre har. De fleste, der er seriøse omkring det her, ville sige, at det er for tidligt at begynde at bedømme noget, siger han.

I Danmark har regeringen forbudt, at over ti personer samles ved offentlige arrangementer. Samtidig anbefales det, at man efterlever forbuddet privat.

Derudover er en lang række butikker, forretninger og centre blevet lukket. Det samme er restauranter og caféer, som dog må holde åbent for takeaway.

I Sverige mener Anders Tegnell dog, at man har valgt den rette strategi.

- Vi er overbeviste om, at det her er den rigtige vej, siger han i tv-programmet Aktuellt på den statslige tv-station SVT.

Ved et pressemøde torsdag oplyste Folkhälsomyndigheten, at 66 coronasmittede personer har mistet livet i Sverige.

Svenske myndigheder holder fredag klokken 14 igen et fælles pressemøde.