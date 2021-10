Sverigedemokraterna er kommet med i slænget

Mange år uden for indflydelse i svensk politik kan være slut for partiet Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna på højrefløjen var længe en paria i det svenske etablissement. Partiet, der først blev valgt ind i 2010, har rødder i flere højreekstreme bevægelser, og dets meget indvandringskritiske politik blev ikke anset som stueren.

Det var ofte alle mod én, når Sverigedemokraternas frontfigur, Jimmie Åkesson, debatterede med de andre partiledere.

Men partiet er vokset til det tredjestørste i Riksdagen med opbakning fra cirka hver femte svensker. Det var endda det førende i meningsmålingerne i en periode i 2019 og 2020.

Og nu lader det også til, at i hvert fald de borgerlige partier efterhånden er klar til at droppe mange års modvilje og lukke Åkesson og kompagni ind i varmen.

Op til tv-debatten søndag var han medunderskriver på en aviskronik om en strammere kriminalpolitik sammen med lederne af Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna.

Under selve debatten blev der også signaleret samhørighed blandt de fire partier i den nye blå blok.

- Hvis man tænker tilbage på, hvordan det lød før sidste valg, er kontrasten total. Dengang ville ingen partiledere samarbejde med Jimmie Åkesson. Nu er han en del af slænget, skriver Ewa Stenberg, politisk kommentator på avisen Dagens Nyheter.

Mats Knutson, kommentator ved SVT, har også bidt mærke i det nye sammenhold.

- At samarbejde med Sverigedemokraterna er ikke længere et tvivlsspørgsmål for disse partier (de borgerlige, red.).

- Det handlede ikke bare om de konkrete forslag. Også partiledernes kropssprog viste, at Jimmie Åkesson nu endegyldigt er en del af holdet. Nikkende bifald under debatten og ingen egentlige konflikter taler sit tydelige sprog, skriver Mats Knutson efter debatten.

Lars Hovbakke Sørensen, der følger svensk politik fra Danmark, er enig.

- Der var ikke hele tiden den der afstandtagen til Sverigedemokraterna, som man har set tidligere. Også de borgerlige partiledere kunne finde på at stå og ryste på hovedet, når Åkesson sagde noget.

- Det er væk nu. Det er et markant nybrud, siger Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon.

Ifølge ham er det et resultat af, at Sverigedemokraterna med deres mange vælgere og mandater kan være de borgerlige partiers nøgle til statsministeriet i Stockholm.

Men også, at det er et demokratisk problem at holde så mange stemmer uden for indflydelse.

Der kan nå at ske meget inden næste riksdagsvalg i september 2022, men det er ikke længere urealistisk med Sverigedemokraterna som støtteparti for en blå regering, mener Lars Hovbakke Sørensen.

- Hvis de kan formå at holde sammen i blå blok, som de så ud til at gøre i debatten i går, så kan det godt blive en meget stor udfordring for Socialdemokraterna næste år, siger Lars Hovbakke Sørensen.