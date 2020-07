Sverige vil være klar med nattog gennem Danmark i 2022

Sverige satser på at have nattog gennem Danmark til et par europæiske storbyer klar i august 2022. Regeringen sætter 400 millioner svenske kroner (289 millioner danske kroner) af til projektet.

Det er resultatet af en aftale mellem den svenske regering, Centerpartiet og Liberalerna, fremgår det af en pressemeddelelse fra den svenske regering.

Nattogene kommer til at køre uden skift fra Malmø til Bruxelles samt fra Stockholm til Hamburg.

Trafikverket, der står for togdriften i Sverige, leverede i april en rapport, som danner grundlag for beslutningen.

Her står der, at der ikke er forudsætninger for at oprette nattog gennem Tyskland.

Det er derimod muligt i Danmark og Sverige.

Derfor skal man finde en operatør i Tyskland, som kan stå for driften efter den danske grænse, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sverige vil i første omgang køre med nattogene i fire år med en mulighed for en toårig forlængelse.

Det fremgår ikke umiddelbart, i hvilket omfang Danmark bliver involveret i projektet. Og det fremgår ikke, hvorvidt det vil gavne danske passagerer.

Den svenske finansminister Per Bolund præsenterede planen torsdag, hvor han fortalte, at interessen for nattog er ganske stor i Sverige.

- Det er en stor dag, da vi kan gå fra ord til handling. Lavprisfly har taget en stor del af rejserne, men nu er der jo flere og flere lande, som tager en ekstra afgift for flyets klimapåvirkning. Og vi ser også her, hvordan interessen for at rejse bæredygtigt øges kraftigt, siger Per Bolund til Sveriges Radio.

I januar fortalte transportminister Benny Engelbrecht (S), at Danmark bør støtte det, hvis Sverige gør alvor af etableringen af en nattog-forbindelse.

I slutningen af 2014 blev driften med nattog fra Danmark videre ned i Europa indstillet.

Det skete, efter at DSB sammen med Deutsche Bahn måtte erkende, at der ikke var økonomi i at blive ved med at tilbyde natture fra København til europæiske storbyer.

I 2016 opgav Tyskland endeligt sin nattogsdrift af økonomiske årsager.