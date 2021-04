Sverige vil stadig kun vaccinere de ældste med AstraZeneca

I Sverige fastholder myndighederne deres anbefaling om kun at anvende AstraZeneca-vaccinen til personer over 65 år.

Det oplyser Sören Andersson fra Folkhälsomyndigheten, der svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, til nyhedsbureauet TT ifølge tv-stationen SVT.

Onsdag har Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, meddelt, at det efter undersøgelser kan se en mulig forbindelse mellem AstraZenecas coronavaccine og sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper.

De svenske myndigheder vil ifølge Sören Andersson nu læse EMA's undersøgelser grundigt igennem.

Sverige satte den 16. marts brugen af AstraZeneca-vaccinen i bero. Det skete, efter at vaccinen kort tid forinden var blevet sat i mulig forbindelse med de usædvanlige blodpropper.

Den 25. marts anbefalede myndighederne, at man genoptog brugen af vaccinen. Men altså kun for personer over 65 år.

Det er den anbefaling, de svenske sundhedsmyndigheder nu fastholder.

Tanja Erichsen, chef for vaccineovervågning ved Lægemiddelstyrelsen i Danmark, har tidligere forklaret, at en vaccine kun anbefales, hvis fordelene ved vaccinen opvejer risikoen ved det, der vaccineres imod.

For eksempel skal risikoen for at få alvorlig sygdom ved at få vaccinen fra AstraZeneca ikke være større end risikoen for at blive alvorligt syg, hvis man bliver smittet med coronavirus.

Det usædvanlige ved blodpropperne, der er blevet registreret ved vaccinerede med AstraZenecas vaccine, er, at patienterne har fået flere blodpropper på en gang. Ifølge EMA har der været tale om blodpropper i hjernen, i maven og i arterierne.

Desuden har patienterne haft blødninger og et usædvanligt lavt antal blodplader, hvilket man sjældent ser i sammenhæng med blodpropper. Blodplader er nemlig det stof i blodet, der gør, at blodet kan koagulere.

EMA baserer sin konklusion på en grundig gennemgang af 62 sager med blodpropper i hjernen og 24 i maven. 18 af sagerne havde dødelig udgang.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark har endnu ikke oplyst, hvordan den vil reagere på konklusionen fra EMA. Der ventes en melding senere onsdag aften.