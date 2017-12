Sverige vil irettesætte EU-præsidenten i flygtningestrid

I et oplæg om EU's migrationspolitik til de 28 stats- og regeringschefer skriver Tusk, at spørgsmålet om flygtningekvoter splitter unionen, og balladen har overskygget den reelle effekt af initiativet.

- Jeg vil markere, at det var en fejl. Det var en fejl af ham (Tusk, red.) at give udtryk for det. For han siger ikke, hvad flertallet mener, siger Löfven, da han ankommer til topmødet i Bruxelles.

Löfven påpeger, at EU-landene har et "fælles ansvar", når det gælder flygtninge i nød.

Der er på topmødet ikke lagt op til en færdig og forkromet løsning på spørgsmålet om migration, når emnet drøftes under torsdagens middag.

Men præsident Tusk lægger op til, at man efter to års svære diskussioner uden effektive fremskridt må "drage de nødvendige" konklusioner, da flygtningene er koncentreret i enkelte EU-lande.

Tyskland og Sverige lagde, da krisen var på sit højeste, op til en meget åben politik, mens Østeuropa har stået fast på, at de vil have lukkede grænser.

Flere lande i øst har nægtet at deltage i fordeling af flygtninge.

- Vi har et fælles ansvar for flygtninge. Vi må bryde dette dødvande, som vi har nu. Vi kan ikke diskutere det et halvt år mere. Nu må arbejdet reelt og konkret begynde efter årsskiftet, siger Stefan Löfven.