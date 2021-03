Sverige vil bruge vaccine fra AstraZeneca til folk over 65

Den svenske sundhedsstyrelse har besluttet at anbefale landets regioner at genoptage vaccinationer med AstraZeneca for folk over 65 år.

Sverige satte vaccinen på pause for knap halvanden uge siden, efter at flere europæiske lande, heriblandt Danmark, valgte at suspendere brugen.

Det var efter flere rapporter om mulige bivirkninger i form af blodpropper. I Danmark er to dødsfald blevet anset for mistænkelige.

Danmark vil forlænge pausen med AstraZenecas coronavaccine med yderligere tre uger, oplyste direktøren for den danske sundhedsstyrelse, Søren Brostrøm, på et pressemøde torsdag.

Norge ventes fredag at beslutte, hvad man vil stille op med vaccinen, der har været sat i bero i to uger.

- Vaccinen gør meget stor nytte for de ældre, for mange bliver alvorligt syge af covid-19 hver dag, siger Johan Carlson, der er generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse.

- Samtidig har vi ikke set en risiko for de sjældne og alvorlige bivirkninger hos ældre. Det er baggrunden for, at vi ophæver pausen for personer over 65 år, lyder det.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har hele tiden fastholdt, at AstraZenecas vaccine er effektiv og sikker.

Agenturet ventes mellem 6. og 9. april at komme med en "opdateret anbefaling om sagen", lyder det torsdag.

I Danmark er årsagen til den forlængede pause, at der er brug for mere tid til at undersøge en mulig sammenhæng mellem vaccinen og usædvanlige sygdomsforløb med en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos nogle nyvaccinerede.

- Det er fortsat ikke muligt - med det nuværende datagrundlag - at sige noget om, hvorvidt der er en sammenhæng. Undersøgelserne kører videre, siger Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, torsdag.