Sverige stopper opdræt af mink i resten af 2021

- Det er en beslutning, som vi givetvis accepterer. Vi har forståelse for, at man ud fra et forsigtighedsprincip og med det kendskab, som findes i dag, træffer den her beslutning, siger Jörgen Martinsson, der er leder af minkfarmernes brancheorganisation i Sverige, Svensk Mink.

Men han er ikke tilfreds med, at spørgsmålet om erstatning til minkfarmerne endnu ikke er afgjort.

I alt 13 gårde blev i det sene efterår inficeret på halvøen Listerlandet i Blekinge, som er det område i Sverige, hvor der opdrættes flest mink.

Her blev 80 procent af minkene aflivet, men avlsdyrene fik lov at leve.

Test fra andre minkfarme viser, at størstedelen af minkene er immune over for coronasmitte. Smitten har altså allerede været til stede i bestandene, uden at det har været kendt.

Der findes op mod 80 minkfarme i Sverige. Produktionen her er langt lavere end den, der indtil sidste år har været kendt i Danmark.