En hjerteformet buket roser og et par lys er stillet på hovedgaden i byen Vetlanda, dagen efter at en ung mand med en kniv sårede syv lokale beboere i den sydsvenske by. Motivet er endnu ukendt. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Sverige søger svar efter knivangreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sverige søger svar efter knivangreb

Et blodigt angreb i en by i Småland har chokeret Sverige. Politiet udelukker ikke et terrormotiv. Sverigedemokraterna retter en anklagende finger mod regeringen.

Verden - 04. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Vetlanda er en stille by med 13.000 indbyggere i den svenske region Småland. En by, der engang var mest kendt for sin tændstikfabrik. Torsdag forsøgte byens indbyggere at finde svar på, hvordan en mand kunne stikke syv mennesker ned i byens hjerte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger