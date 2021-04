Den hidtidige forventning var, at alle havde fået første stik 15. august.

Sverige skubber vaccinationskalenderen med tre uger. Alle voksne svenskere ventes nu tilbudt første stik 5. september. Det oplyser socialminister Lena Hallengren fredag på et pressemøde.

- Justeringen bygger først og fremmest på, at Folkhälsomyndigheten anbefaler en fortsat pause af anvendelsen af Janssen-vaccinen for hele befolkningen, prognosen kan ændres frem og tilbage i tid, siger socialminister Lena Hallengren.

Janssen-vaccinen er den, vi i Danmark typisk kender som vaccinen fra Johnson & Johnson.

Sverige har ligesom Danmark sat brugen af vaccinen på pause, mens man afventer yderligere oplysninger om risikoen for alvorlige bivirkninger.

- Det er vigtigt at lade ekspertisen afgøre, hvordan vi anvender vaccinen. Det er utrolig vigtigt for det svenske folk, at man kan føle sig tryg, når man vaccineres, siger Hallengren.