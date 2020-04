Sverige sætter kedelig coronarekord med 76 døde på et døgn

Søndag lød meldingen på 28 døde, og den tidligere rekord var 69.

Med mandagens opdatering er i alt 477 coronapatienter døde i Sverige, heraf er 282 mænd og 195 kvinder.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, der er direktør for den svenske sundhedsstyrelse, siger på et pressemøde, at det lave niveau i weekenden formentlig skyldes en underrapportering.

- Det skal fortolkes med stor forsigtighed, fordi vi ved, at vi har mindre rapportering i weekenderne, siger han på et pressemøde mandag.

Foreløbig er 7206 personer testet positiv med virusset i Sverige.

Mens antallet af dødsfald mandag tog et hop, så er tilstrømningen af patienter til de intensive afdelinger tilsyneladende stabil, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge Anders Tegnell udgør epidemien en særlig trussel over for de ældre, der befinder sig på plejehjem.

- Det er vigtigt, at alle, der arbejder med det (ældrepleje, red.), vender tilbage til deres arbejde og tænker over, hvad de kan gøre bedre, siger han.

- Når jeg taler med mine nordiske kolleger, har de ikke de ikke samme problemer der, siger Anders Tegnell.

Sverige har valgt at bekæmpe virusset på en noget anderledes måde end mange andre lande. Således har man eksempelvis i Sverige valgt at holde skoler åbne, og det er stadig muligt at tage på restaurant og bar.

Den strategi er blevet mødt med kritik - både inden for og uden for Sveriges grænser.