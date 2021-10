Sverige sætter Moderna-vaccinationer på pause for unge

Sverige sætter vaccinationer med Modernas coronavaccine på pause for alle, som er født i 1991 eller senere.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, onsdag.

Årsagen er risiko for betændelse i hjertemusklen eller hjertesækken.

Den svenske sundhedsstyrelse vurderer dog, at risikoen for den enkelte vaccinerede er meget lille.

- Vi følger situationen nøje og handler hurtigt for at sikre, at vaccinationer mod covid-19 skal være så sikre som muligt og samtidig give effekt og beskyttelse mod covid-19.

Det siger Anders Tegnell, der er afdelingschef og statsepidemiolog i den svenske sundhedsstyrelse i pressemeddelelsen.

Gruppen vil i stedet blive tilbudt vaccinen fra PfizerBioNTech.

Personer, der er født i 1991 eller senere og har fået en dosis af vaccinen fra Moderna, vil ikke blive tilbudt en anden dosis på nuværende tidspunkt.

Myndighederne er i gang med at finde ud af, hvad den bedste løsning for den gruppe er. Det drejer sig om ca. 81.000 personer.

- De, der er vaccineret for nylig med deres første eller anden dosis af Modernas vaccine, behøver ikke at være urolige, for risikoen er meget lille. Men det er godt at vide, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, siger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten skriver i pressemeddelelsen, at symptomerne er træthed, uregelmæssige hjerteslag, feber, trykken for brystet, smerte ved dyb vejrtrækning og smerte i venstre side af eller midt på brystet.

Betændelse i hjertemusklen og hjertesækken går ofte over af sig selv uden at give varige mén, lyder det i pressemeddelelsen.

Vaccination med Moderna er på pause frem til 1. december. Derefter vil Folkhälsomyndigheten komme med en anbefaling til gruppen.

Moderna-vaccinen er også en del af det danske vaccinationsprogram. 12,4 procent af vaccinerede danskere har fået vaccinen fra Moderna.