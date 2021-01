- Vi er i en fase, hvor vi ved, at vi kan få øget spredning. Derfor er det ekstremt vigtigt at følge de grundlæggende råd, siger Anders Tegnell ifølge avisen Aftonbladet. (Arkivfoto).

Sverige runder 500.000 smittede og er i en kritisk fase

Sverige har passeret en halv million smittetilfælde.

Det viser tal fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, tirsdag.

Siden fredag er antallet af smittede i Sverige steget med 17.995 tilfælde.

Dermed er der i alt konstateret 506.866 smittetilfælde i landet, siden coronavirusset brød ud. Det svarer til 4954 smittede per 100.000 indbyggere.

Sverige opdaterer ikke smittetallene dagligt som i Danmark.

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger på et pressemøde tirsdag, at antallet af smittede over de seneste uger har været faldende. Det kan dog skyldes, at der er blevet testet færre personer over julen.

Han advarer om, at den kommende tid kan føre en større smittespredning med sig.

- Vi er i en kritisk fase, hvor vi ligger tæt på grænsen for, hvad sygevæsenet kan tåle.

- Vi er i en fase, hvor vi ved, at vi kan få øget spredning. Derfor er det ekstremt vigtigt at følge de grundlæggende råd, siger han ifølge avisen Aftonbladet.

Ingen af regionerne i Sverige forventer en bedring i kapacitet inden for de kommende uger. Det siger Johanna Sandwall, som er kriseberedskabschef i Socialstyrelsen.

- For tiden er 60 procent af landets intensivpladser optaget af covid-19-patienter. Den nationale tilgængelige intensivkapacitet er omkring 20 procent, men det varierer over landet, siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Hun tilføjer, at der fortsat er flere coronapatienter indlagt nu, end der var på noget tidspunkt i løbet af foråret.

- Vi har en hårdt belastet situation i sundhedsvæsenet, siger hun.

Riksdagen i Sverige vedtog fredag en ny pandemilov. Den giver regeringen øgede muligheder for at indføre tiltag til at begrænse coronasmitten.

Det gælder for eksempel muligheden for at indføre forsamlingsforbud, lukke den kollektive trafik, butikker, fitnesscentre med videre.

Som et af få lande i Europa har Sverige ikke været omfattet af en decideret nedlukning under pandemien.

I stedet har strategien fra både regeringen og myndighederne i høj grad hvilet på anbefalinger, som statsepidemiolog Anders Tegnell oftest har stået i spidsen for.