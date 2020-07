Sverige registrerer yderligere 21 coronadødsfald

I alt 76.877 personer er bekræftet smittede med coronavirus i Sverige. Det er en stigning på 385 siden onsdag.

De fleste smittetilfælde er registreret blandt kvinder. Kvinder står således for 45.086 af smittetilfældene, mens mænd står for 31.791 af dem.

Omvendt er der flest dødsfald med coronavirus hos mænd. 3064 mænd er døde med coronavirus i Sverige mod 2529 kvinder.

Ifølge Johan Carlson, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, går det den rette vej i Sverige.

- Den svenske situation er fortsat gunstig. Vi ser dalende tal over stort set hele landet.

- Det er kun enkelte patienter, der bliver indlagt på intensivafdelinger, siger Johan Carlson på et pressemøde torsdag ifølge nyhedsbureauet TT.

Han fremhæver under pressemødet desuden en sundhedsrapport fra den svenske sundhedsstyrelse.

Den viser, at 93 procent af 1400 adspurgte har svaret, at de har det godt under pandemien. Der er dog bekymring for, at man selv eller pårørende dør ifølge rapporten, skriver TT.

- Det er bekymring hos ældre personer.

- Og der er bekymring, måske mindre end man kunne vente, for, at pandemien vil påvirke studier eller arbejde, siger Johan Carlson.