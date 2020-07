Sverige registrerer yderligere 18 coronadødsfald

Siden onsdag er 475 personer testet positive for coronavirusset i landet. Dermed er 74.333 personer hidtil bekræftet smittet.

Tallene blev torsdag præsenteret i forbindelse med et pressemøde - blandt andet med repræsentanter fra Folkhälsomyndigheten.

Her ser man lyspunkter i dagens opgørelse.

- Situationen ser lysere ud. Vi har haft et relativt hurtigt fald i antallet af nye smittetilfælde. Det gør sig især gældende i de mindre alvorlige sager, hvor vi har oplevet en pukkel, men også i de mere alvorlige tilfælde har vi set et fald, siger Johan Carlson, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten.

I alt 2470 personer har været eller bliver i øjeblikket behandlet for coronavirus på en intensiv afdeling. Det er blot én mere end onsdag.

Ifølge Johan Carlson er mange af de nye smittetilfælde registreret blandt unge, der ikke er en del af risikogruppen.

Tidligere har der været registreret mange nye tilfælde blandt ældre - ikke mindst blandt beboere på svenske plejehjem.

Johan Carlson mener, at dagens opdatering vidner om, at især de ældre har været gode til at følge retningslinjerne fra de svenske sundhedsmyndigheder.

Han opfordrer dog samtidig alle til fortsat at følge anvisningerne - blandt andet om at holde social afstand.

- Det er vigtigt, at vi overholder de afstandsråd, som myndighederne giver. At situationen er forbedret betyder ikke, at krisen er forbi, siger Johan Carlson ifølge SVT.

Sverige har været langt hårdere ramt under coronapandemien sammenlignet med nabolande som Danmark, Norge og Tyskland.

Således ligger Sverige højt på listen over lande, hvor der er registreret flest coronadødsfald per 100.000 indbyggere.