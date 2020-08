Sverige registrerer tre dødsfald blandt coronapatienter

Det skriver det svenske medie SVT.

Yderligere 649 er testet positive siden fredag. Det fremgår af en opgørelse fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Sverige har været hårdt ramt under den globale coronapandemi og har registreret langt flere dødsfald blandt coronapatienter sammenlignet med nabolande som Danmark, Norge og Tyskland.

Siden har kurven haft kurs nedad, og fredag blev der ikke registreret et eneste coronadødsfald i Sverige.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, har gentagne gange måttet forsvare sig mod udbredt kritik af den svenske coronastrategi.

Sverige valgte i modsætning til de fleste andre lande at holde skoler, barer og restauranter åbne, da virusset brød ud i Europa.

De nye tal fra Folkhälsomyndigheten viser ifølge mediehuset Avisa, at der nu er 20,2 smittede per 100.000 indbyggere i Värmland.

Kravet til FHI er mindre end 20 smittede per 100.000 indbyggere de seneste to uger.

Både Töksfors og Charlottenberg, som er steder, hvor mange nordmænd rejser til at for handle, ligger i Värmland.

Den norske kommune Indre Østfold, som ligger lidt syd for Oslo, lukkede søndag ned på grund af et corona-smitteudbrud. De seneste dage er knap 60 mennesker konstateret smittet i kommunen, som har en befolkning på lidt under 45.000 indbyggere.

Saxe Frøshaug, som er ordfører for Senterpartiet i kommunen, har opfordret regeringen til igen at lukke grænsen til Sverige, da mange smittede menes at have krydset grænsen til nabolandet.

Men dette afviser Norges sundhedsminister, Bent Høie.

-Vi kan ikke holde Norge lukket og isoleret over længere tid. Regeringen har sagt, at vi skal åbne samfundet gradvist, samlet og kontrolleret, siger Høie til Dagbladet mandag.

- Alle sociale sammenkomster er blevet forbudt i Østfold syd for Oslo, hvor alle former for sociale sammenkomster blev forbudt fra søndag aften.